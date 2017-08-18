Драка за парковку в Алматы: избивший мужчину водитель задержан
18 августа 2017, 13:18
Видео с дракой на парковке было опубликовано в интернете накануне.
Участник драки из-за парковочного места на одном из алматинских рынков задержан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматы.
"Вчера вызов на "102" поступил как "наезд на пешехода". На место выехала экипаж дорожно-патрульной полиции. Установлены обе стороны конфликта: был задержан 32-летний гражданин. В девятом часу вечера поступило заявление от потерпевшего по факту нанесения телесных повреждений. Факт зарегистрирован по статье 293 часть 1 УК РК (Хулиганство). Задержанный находится в РУВД, будем водворять его в изолятор временного содержания", — прокомментировала инцидент официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
По словам официального представителя, назначена судмедэкспертиза – она установит степень повреждений, нанесенных потерпевшему.
Напомним, видео с дракой на парковке было опубликовано в интернете накануне. Камера зафиксировала, как мужчина прыгает на капот легкового автомобиля, подъезжающего к стояночному месту, при этом, машина провозит его на капоте. Развязка истории следует незамедлительно: водитель машины встает из-за руля и пускает в ход кулаки — избивает оппонента руками и ногами.
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