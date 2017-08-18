Стрельбой закончилась перепалка между двумя мужчинами в Семее
18 августа 2017, 13:24
Обстоятельства случившегося выясняются.
Мужчина во время конфликта открыл стрельбу в Семее и ранил одного человека, в настоящее время ведутся поиски подозреваемого, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу полиции Восточно-Казахстанской области.
"Лицо, которое произвело выстрел, установлено. Принимаются меры по его задержанию и привлечению к уголовной ответственности", — прокомментировали в департаменте внутренних дел.
По данным полицейских, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Пострадавший получил ранения легкой степени тяжести.
По факту покушения на убийство начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: Караван
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873743-a1e56e8e2cb0b1e0e2abebe8c3bf0bed
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...