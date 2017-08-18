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Стрельбой закончилась перепалка между двумя мужчинами в Семее

18 августа 2017, 13:24

Обстоятельства случившегося выясняются.

Мужчина во время конфликта открыл стрельбу в Семее и ранил одного человека, в настоящее время ведутся поиски подозреваемого, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу полиции Восточно-Казахстанской области.

"Лицо, которое произвело выстрел, установлено. Принимаются меры по его задержанию и привлечению к уголовной ответственности", — прокомментировали в департаменте внутренних дел.

По данным полицейских, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Пострадавший получил ранения легкой степени тяжести.

По факту покушения на убийство начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Караван

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