В Алматы из сети магазинов Рамстор изьята продукция не соответствующая фактическому весу

«Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы в ходе проверки установлено, что в сети магазинов Рамстор реализовывались 6 партии продукции не соответствующей фактическому весу. Так,

· Конфеты Raffaello с цельным миндальным орехом в кокосовой обсыпке, масса-нетто 150гр., дата изготовления 15.12.2016г., производства ЗАО «Ферреро Руссия», с.Ворша, Собинский район, Владимирская область, Россия установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 22,91 грамм;

· Сахар белый «Арман» прессованный (рафинад), масса-нетто 500гр., дата изготовления 02.2017г., производства ТОО «Dairy Food TC», мик-н Алгабас, ул.Абая,8, г.Алматы установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 28,81 грамм;

· Сдобные «Мини-Маффины» т.м. «Сказочный» с фруктово-ягодной начинкой вишня, масса-нетто 200гр., дата изготовления 18.04.2017г., производства ООО «Роменский кондитерский комбинат», Россия установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 16,44 грамм;

· Финики иранские «Elite», масса-нетто 450гр., дата изготовления 20.10.2017г., производства Иран установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 57,48 грамм;

· макароны Мигрос «Fiyonk», масса-нетто 500гр., производства Фирма «Onem Gida San.Ve Tic.A.S.», Турция установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 9,21 грамм;

· макароны Pastavilla «Eriste Noodles», масса-нетто 500гр., производства Фирмы «Tat Gida Sanayia A.S. Pastavilla Isletmesi», Турция - недовес составил 17,54 грамм.

Кроме того, 1 единица кассовых электронных весов признана не пригодной к применению, как своевременно не прошедшая поверку в установленном порядке, что является нарушением статьи 19 ЗРК «Об обеспечении единства измерений»

За допущенные нарушения, ТОО «Рамстор Казахстан» СМАМ города Алматы привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 678 600 тенге, а также даны предписания об устранении нарушении и о запрете реализации продукции» - сообщает и.о. руководителя Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы Куралбек Кызгарин.