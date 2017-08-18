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МИД РК: По предварительным данным, пострадавших казахстанцев в теракте в Барселоне нет

18 августа 2017, 13:58

Консульство Казахстана в Барселоне находится в тесном контакте с местной полицией и продолжает работу по выяснению необходимых данных.

По предварительным данным, среди пострадавших в результате теракта в Барселоне граждан Казахстана нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

Консульство Казахстана в Барселоне находится в тесном контакте с местной полицией и продолжает работу по выяснению необходимых данных.

Напомним, 18 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

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