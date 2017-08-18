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В Алматы на время перекроют участок проспекта Абая

18 августа 2017, 14:09

Движение по пр.Абая с ул.Байтурсынова в западном направлении будет перекрыто в период с 20 по 24 августа с 0.00 час. до 06.00 час.

В Алматы на время перекроют участок проспекта Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

"В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр.Абая с ул.Байтурсынова в западном направлении будет перекрыто в период с 20 по 24 августа с 0.00 час. до 06.00 час.", -говорится в сообщении.

Фото: kznportal.ru


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