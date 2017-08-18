Движение по пр.Абая с ул.Байтурсынова в западном направлении будет перекрыто в период с 20 по 24 августа с 0.00 час. до 06.00 час.

В Алматы на время перекроют участок проспекта Абая, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





"В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр.Абая с ул.Байтурсынова в западном направлении будет перекрыто в период с 20 по 24 августа с 0.00 час. до 06.00 час.", -говорится в сообщении.





Фото: kznportal.ru



