На магазинные прилавки поступят более 30 тысяч тонн сахара, изготовленного в Алматинской области

В этом году , благодаря вводу в эксплуатацию уже Аксуского завода планируется переработать свыше 300 тысяч тонн сырья.

В этом году аграрии Жетысу в ходе весенне-полевых работ засеяли на девяти тысяч гектарах земли сахарную свеклу передает zakon.kz





Совсем скоро будет собран первый урожай. Поэтому наряду с крестьянами, готовящихся к уборочным работам активную работу ведут два сахарных завода - Аксуский и Коксуский. Они проводят модернизацию завода и оборудования.





Так например, Аксуский сахарный завод впервые за долгие годы готов принять первую партию сахарного корня. В данный момент там проводятся комплексное мероприятие по пусконаладочной работе. Кроме этого, идёт замена некоторых узлов комплекса. Напомним , что на первом этапе реконструкции будет затрачено почти 8 млрд тенге. После сдачи в эксплуатацию завода запланирована переработка 100 тысяч тонн сахарной свеклы.









- Мы планируем уже в середине октября полностью завершить модернизацию и намерены приступить к переработке свеклы. А производимая мощность 300 тонн сахара в сутки, но на первых порах мы будем смотреть на работу системы оборудования, установленных на заводе. Отметим, что с крестьянскими хозяйствами у нас заключен меморандум по сотрудничеству, за счёт чего проблем с сырьем не будет. И уже в ноябре казахстанцы смогут попробовать первый сахар аксуского завода,- говорит главный инженер завода Владимир Южков.





А вот на Коксуском сахарном заводе , который на протяжении многих лет обслуживается весь регион, также проводит модернизацию предприятия. Ожидается , что работы завершатся к 1 сентябрю текущего года. Непременно проведённая реконструкция позволит повысить качество выпускаемого продукта, при этом экономя на топливно-энергетических ресурсах.





По словам директора завода Алтынбека Абатова , на сегодня для приобретения оборудования и проведения ремонтных работ потрачено более восьмисот миллионов тенге.





- Всего в этом году на реконструкцию планируется направить свыше миллиарда тенге, что позволит перевести процесс переработки сахарной свеклы на автоматизированный способ производства. Мы поддерживая , послание Лидера нации , решили автоматизировать оборудования, тем самым, исключим человеческий фактор. Особой гордостью, для нас являются передовые оборудования:шведские центрифуги, выпарной аппарат последнего поколения, не имеющих аналогов в стране, пресс-фильтры украинского производства, - подчеркнул Алтынбек Абатов.





А в акимате Коксуского района нам сообщили, что совместно с предприятием ведется переобучение специалистов и их подготовка к организации приема сырья. Также заасфальтировано кагатное поле и заводом дополнительно приобретены две буртоукладочные машины из Германии. Все это позволяет сократить время принятия сырья, за счёт чего уменьшатся очереди грузовых автомобилей. Всего на предприятии создано свыше двухсот рабочих мест, из них постоянных – 170.









В Алматинской области выращиванию этой ценной культуры уделяют пристальное внимание. Этому свидетельствуют прошлогодние показатели на полях выращены - 250 тысяч тонн сырья.





А в этом году , благодаря вводу в эксплуатацию уже Аксуского завода планируется переработать свыше 300 тысяч тонн сырья.