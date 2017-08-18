Организаторы нападений в Барселоне и Камбрильсе планировали еще один теракт
18 августа 2017, 14:14
Власти полагают, что была запланирована газовая атака.
Ячейка из восьми боевиков могла быть причастна к теракту в Барселоне, власти полагают, что они планировали атаку с использованием баллонов с газом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебный источник, передает РИА Новости.
В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Полиция назвала это терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.
Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию о задержании в Риполе в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам в Испании. Накануне в этом же городе был задержан Дрис Укабир, родившийся в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Еще один человек был задержан в Альканаре, он выходец из Марокко.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: AFP 2017 / Josep Lago.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873754-ec6766fcb74fcdb9aca7c8717c847eb0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...