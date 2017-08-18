Акмолинские полицейские разъяснили новые правила пребывания граждан Кыргызстана

В случае необходимости пребывания в РК свыше 30 календарных дней, граждане Кыргызстана обращаются в органы внутренних дел для постановки на временный регистрационный учёт.

В Казахстане с 15 июля вступили в действие нормы Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики от 17 октября 2016г. «О внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.





«Согласно новым нормам, граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах стороны пребывания в течение 30 календарных дней со дня пересечения Государственной границы…» - рассказал начальник Управления миграционной полиции ДВД Акмолинской области, подполковник полиции Арман Нурпеисов.





«…Таким образом, граждане Кыргызской Республики по аналогии с гражданами Российской Федерации и Республикой Беларусь, вправе пребывать в Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел до 30 календарных дней. Аналогичные нормы действуют при поездке граждан Республики Казахстан в Кыргызскую Республику», - добавил он.





В случае необходимости пребывания в РК свыше 30 календарных дней, граждане Кыргызстана обращаются в органы внутренних дел для постановки на временный регистрационный учёт на оставшиеся 60 дней, с возможностью последующего продления срока регистрации на 90 дней.



