В Костанае на 15 лет лишили свободы отца изнасиловавшего собственную дочь
18 августа 2017, 14:17
13-летняя девочка подвергалась насилию в течении двух лет.
Житель Костанайской области совершал изнасилования своей родной дочери, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Суд признал его виновным в совершении преступления по ст.120 ч.4 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Отбывание наказания назначено в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Напомним, в течение двух лет в Костанайском районе 38-летний отец насиловал свою 13-летнюю дочь.
Фото с сайта sled.net.ua
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