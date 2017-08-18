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В Костанае на 15 лет лишили свободы отца изнасиловавшего собственную дочь

18 августа 2017, 14:17

13-летняя девочка подвергалась насилию в течении двух лет.

Житель Костанайской области совершал изнасилования своей родной дочери, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ст.120 ч.4 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Отбывание наказания назначено в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Напомним, в течение двух лет в Костанайском районе 38-летний отец насиловал свою 13-летнюю дочь.

Фото с сайта sled.net.ua

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