В Казахстане приостановлена программа по выкупу старых автомобилей за наличные

С 16 августа 2017 года временно приостановлен прием старых автомобилей, предусматривающий выплату денежной компенсации, передает Zakon.kz.

Введение данной меры связано с досрочным освоением выделенной Министерством энергетики РК квоты на 2017 год - сообщается на сайте ТОО «Оператор Расширенной ответственности производителей».

В настоящее время ТОО «Оператор РОП» ожидает согласования дополнительной квоты по Программе по выкупу старых автомобилей, соответствующий запрос направлен «Оператором РОП» в Министерство энергетики РК.

Вся последующая информация будет размещаться на официальном сайте auto.recycle.kz и на официальных страницах в социальных сетях.

Прием легкового, пассажирского и грузового транспорта по Программе утилизации ВЭТС в обмен на скидочный сертификат размером до 650 тысяч тенге продолжается. За подробной информацией обращайтесь по номеру 8 800 080 0865, либо на сайте auto.recycle.kz.

Напомним, пилотная программа по утилизации автомобилей стартовала в ноябре 2016 года. В 2017 году для казахстанцев ввели возможность сдавать авто не только за наличные, но и за скидку на приобретение нового автомобиля, произведённого в стране. Однако уже спустя несколько месяцев после старта программы появилась проблема с переработкой собранного утиля.

Сегодня в Казахстане работает 17 пунктов по сбору автохлама.

С 21 ноября 2016 года по 25 апреля 2017 года в Казахстане в рамках программы по выкупу старых автомобилей в пункты сбора от казахстанцев поступило 14 322 автотранспортных средства. Самым старым автомобилем, поступившим на переработку, стал «Москвич» 1948 года выпуска.