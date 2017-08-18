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СМИ сообщили подробности о третьем задержанном по делу о терактах в Испании

18 августа 2017, 14:35

Человек, совершивший наезд, по-прежнему находится в розыске.

Человек, которого задержали в пятницу по подозрению в причастности к терактам в испанском автономном сообществе Каталония, не является водителем фургона, въехавшего в толпу людей в Барселоне. Об этом сообщает El País, передает РИА Новости.

Человек, совершивший наезд, по-прежнему находится в розыске, сообщает издание.

По данным издания, задержанный в пятницу в Риполе — родственник одного из двух подозреваемых, задержанных накануне. Скорее всего он является родственником Дриса Укабира, родившегося в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Дрис Укабир, также как и третий подозреваемый, был задержан в Риполе. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Дрис заявлял, что документы мог украсть его брат.

По данным Pais, в настоящее время в Риполе проходят обыски, в том числе в доме Укабира.

Ранее правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию о задержании в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам в Испании.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

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Фото: РИА Новости / Хавьер Луэнго.

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