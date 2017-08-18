Военный госпиталь г. Талдыкоргана - одно из лучших медицинских учреждений Вооруженных Сил РК

Для пациентов и медперсонала здесь созданы все необходимые условия.

В сентябре исполнится 45 лет со дня образования Военного госпиталя города Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz





Он был сформирован в сентябре 1972 года, но начал функционировать через год, с 7 сентября 1973 года. Здесь медицинскую помощь получают военнослужащие Талдыкорганского гарнизона и Алматинской области. В лечебном учреждении работают такие отделения как терапевтическое, поликлиническое, хирургии с отделением анестезиологии и реанимации, а также лучевая диагностика. Военный госпиталь рассчитан на 75 коек.





За годы своей деятельности, госпиталь вырос в многопрофильное лечебное учреждение, в котором выполняется весь диапазон диагностических и лечебных мероприятий. Здесь работает сплоченный и дружный коллектив, нацеленный на сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.





- Прежде всего, это военное учреждение, этим и обуславливается трудность нашей профессии, - говорит начальник Военного госпиталя подполковник медицинской службы Аскар Колбаев. - Наряду с ежедневным лечебно-диагностическим процессом личный состав регулярно вырабатывает навыки действия в особых условиях. У нас имеется свое предназначение на военное время, потому очень часто проводим тренировки и учения.





В настоящее время в многопрофильном военно-медицинском учреждении трудится более ста сотрудников. В госпитале работают врачи-специалисты высокой квалификации. В частности, врачей высшей категории - 5, первой – 1, второй - 2. Здесь работают и кандидаты медицинских наук.





Средние медицинские работники имеют достаточно хорошую подготовку, многие из них имеют квалификационные категории: высшую – 15 человек, первую – 2, вторую – 7.





По словам Аскара Мауленбаевича, самый большой и ценный опыт приобретается во время обучения и изучения опыта зарубежных коллег, а также на различных международных военных учениях, проводимых в рамках ОДКБ и ШОС. Таких специалистов в госпитале немало, несколько врачей обучались в Военной академии Санкт-Петербурга, и многие проходят курсы усовершенствования квалификации врачей в городе Алматы.





Кроме того, в госпитале продолжают трудиться ветераны, на которых равняется молодёжь. Более 20 лет работают оперирующий лор-врач Бахыткали Аубакиров и травматолог-нейрохирург Заманбек Смаил, которые консультируют и обучают молодых специалистов, делятся своими профессиональными навыками.





Военные врачи госпиталя широко используют в практической работе современные оборудования как ультразвуковой аппарат «Aloka SSD», рентгеновский аппарат «Apollo», видеоэндоскопическая система и видеогастрокоп «Pentax», эндовидеостойка «Ellips» и аппарат искусственной вентиляции легких «Хирана».





Начальник хирургического отделения подполковник медицинской службы Болат Мамбетжанов окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию. Профессию военного врача выбрал по зову сердца, с детства мечтал стать военным и носить форму.





- Много различных сложных операций было проведено здесь, порой приходится экстренно принимать решения в пользу жизни людей. Бывает, что даже приходится делать реконструктивно-восстановительную операцию. В основном такие неординарные случаи происходят во время учений, военных тренировок, - говорит он. - Привезли десантника, при совершении парашютных прыжков он неудачно приземлился и сломал голень. Обнаружилось, что у него осколочный перелом вдребезги, не подлежит восстановлению. В процессе операции рисковать не стали и удалили осколки, остатки буквально собирали. Но между костями не доставало одного миллиметра. И мы, сопоставив кости меж собой, зафиксировали, лечили его, восстановили кравообращение, взяли под строгий контроль. В итоге его кость полностью восстановилась, через год рентгеновский снимок показал, что кость сраслась. А военнослужащий по сей день продолжает заниматься парашютными прыжками и спортом.





Сегодня талдыкорганский военный госпиталь - одно из лучших медицинских учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан. Для больных созданы все условия, а выскокопрофессиональные сотрудники стоят на страже здоровья каждого защитника Отечества.



















































