Утвержден стандарт госуслуги «Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства»

Срок оказания услуги на портале - не более 15 минут.

Приказом Министра национальной экономики РК от 3 июля 2017 года утвержден стандарт государственной услуги «Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства», сообщает Zakon.kz.





Стандарт госуслуги разработан и оказывается Министерством национальной экономики РК.





Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал «электронного правительства».





Срок оказания услуги на портале - не более 15 минут. Форма оказания государственной услуги: электронная.





Результат оказания государственной услуги - выдача справки о категории субъекта предпринимательства в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги.

Она оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.





Портал работает круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.





Для получения справки необходимо отправить электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью услугополучателя.





Основаниями для отказа в оказании данной услуги являются:





- несоответствие услугополучателя или представленных данных и сведений требованиям, установленным Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства;

- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения государственной услуги.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



