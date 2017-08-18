Утвержден стандарт госуслуги «Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства»
18 августа 2017, 14:50
Срок оказания услуги на портале - не более 15 минут.
Приказом Министра национальной экономики РК от 3 июля 2017 года утвержден стандарт государственной услуги «Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства», сообщает Zakon.kz.
Стандарт госуслуги разработан и оказывается Министерством национальной экономики РК.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал «электронного правительства».
Срок оказания услуги на портале - не более 15 минут. Форма оказания государственной услуги: электронная.
Результат оказания государственной услуги - выдача справки о категории субъекта предпринимательства в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги.
Она оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.
Портал работает круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.
Для получения справки необходимо отправить электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью услугополучателя.
Основаниями для отказа в оказании данной услуги являются:
- несоответствие услугополучателя или представленных данных и сведений требованиям, установленным Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения государственной услуги.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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