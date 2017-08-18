118 стран посмотрят фестиваль «Star of Asia» в прямом эфире

19 и 20 августа в Алматы на высокогорном катке «Медеу» состоится международный фестиваль «Star of Asia».

По сообщениям организаторов мероприятия музыкальное шоу в прямом эфире увидят 118 стран земного шара, а это вся Европа, Азия и Америка. Таким образом, мероприятие будут вещать: в США, Канаде, Франции, Германии, Корее, Японии, России, Китае и др. Помимо этого, «Star of Asia» будет освещать телеканал «Euronews», съемочная группа которого специально прилетела в Алматы.





«Музыкальный фестиваль заинтересовал многих, к примеру вместе с артистами приезжает большое количество очень популярных зарубежных блогеров и журналистов. Они будут писать об Алматы, о фестивале. Нам кажется это даст дополнительный толчок к тому, что бы все большее количество людей во всех уголках мира узнали побольше о нашем городе и посетили его. Таким образом у нас повысится количество туристов, что естественно положительно отразится на экономике города», - добавили организаторы мероприятия.





Музыкальный фестиваль подобного формата пройдет в Алматы впервые, став символичным продолжением традиций музыкального конкурса «Азия Дауысы». Мероприятие проходит в рамках Программы Президента РК «Рухани жанғыру» и открывает комплекс мероприятий, посвященных Дню города Алматы.





На высокогорный каток «Медеу» приедут популярные исполнители из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Турции, Азербайджана и др. Среди них южнокорейская К-рор группа «U-KISS», певица из Индии Sanah Moidutty, турецкая звезда Murat Boz. В течение двух дней вместе с зарубежными артистами выступят казахстанские исполнители: МузАРТ, Кайрат Нуртас, Камшат Жолдыбаева, Айкын, Мадина Садвакасова, Ерке Есмахан, Али Окапов и др.

Транспортировку зрителей фестиваля «Star of Asia» будут осуществлять до 23:30 часов. Специально для зрителей фестиваля будут организованы автобусные сообщения: по 20 единиц общественного транспорта на каждой точке. Точками сбора станут: проспект Абая, 48/1 у Центрального стадиона и проспект Достык, уг. ул. Курмангазы. Время отправления пассажирского транспорта с 16:00 часов до 18:30 часов. Также будут действовать обратные рейсы с высокогорного катка «Медеу» с 22:00 до 23:30 часов. Оплата проезда составит 150 тенге.





Организаторы настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами общественного пассажирского транспорта. Вместе с тем, парковка для личного автотранспорта в дни проведения фестиваля будет увеличена.

Организаторы также отметили, что на высокогорье температура воздуха опускается ниже городской отметки, в дни проведения возможны осадки и небольшой ветер. В этой связи организаторы приготовили для гостей мероприятия дождевые плащи.





Напомним, что билеты можно приобрести на сайтах Kassir.kz, Chocolife.me, Ticketon.kz, а также в кассах Дворца Республики, Мега Центр Алма-Ата и сети «Меломан».