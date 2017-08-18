Найден убивающий рак витамин
18 августа 2017, 14:56
Однако способ борьбы с заболеванием затруднительно применить к людям.
Американские ученые установили, что витамин C эффективен для борьбы с лейкозами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает New Scientist.
Эксперты установили, что витамин С восстанавливает активность гена TET2 в лейкоцитах, которая в случае лейкозов подавлена примерно наполовину по сравнению с физиологически нормальным уровнем. Именно патология TET2 является одним из факторов, позволяющих клеткам опухоли размножаться.
К подобным выводам авторы пришли, проведя опыты на мышах. Грызунам в течение 24 недель давали высокие дозы витамина С, по окончании эксперимента в контрольной группе, где животные не принимали соединение, было в три раза больше случаев аномальной концентрации лейкоцитов в крови, что является одним из признаков начинающегося лейкоза.
Эксперты отмечают, что данный способ борьбы с заболеванием затруднительно применить к людям, поскольку грызуны получали чрезмерно высокие порции витамина С — по сто миллиграммов (эквивалентно двум апельсинам) за инъекцию. Человеку потребовалось бы принимать примерно в три тысячи раз больше соединения, причем — внутривенно.
Источник: Lenta.ru.
Фото: m69 / ZUMA Press / Globallookpress.com.
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