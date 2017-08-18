Аманкул:Попадание в призеры — результат хороший, но звание чемпиона Мира все же лучше

Молодой боксер Абильхан Аманкул — один из тех, на кого возлагают надежды на предстоящем чемпионате Мира казахстанцы. Несмотря на то, что в сборной команде он выступает не так давно, спортсмен уже полюбился любителям бокса нашей страны.

В преддверии мирового чемпионата в Гамбурге корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил задать Абильхану Аманкулу несколько вопросов.





— Абильхан, как проходит подготовка к мировому первенству в Германии?

— Подготовка национальной сборной Казахстана проходит по составленному плану. Сейчас команда находится на сборах в Астане. Нужную форму я, в принципе, набрал и готов в полной мере проявить себя на предстоящем чемпионате Мира.





— Нынешний год выдался для Вас весьма насыщенным: боксировали на чемпионате Азии, Кубке Президента РК, принимали также участие в поединках в рамках Всемирной Серии бокса. Не накопилась усталость перед чемпионатом Мира?

— Да, соревнований у меня было достаточно, но никакой усталости я сейчас не испытываю. После соревнований у меня было время для отдыха — ездил в Турцию, где и восстанавливал свои силы.





— Абильхан, перед финалом Всемирной Серии бокса у Вас была травма. Сейчас она не дает о себе знать, все ли в порядке со здоровьем?

— Да, у меня была травмирована рука, но сейчас, благодаря нашим медикам, чувствую себя в полном порядке, и никаких последствий этого повреждения у меня нет.





— Для Вас это будет первый чемпионат Мира. Волнение в связи с этим испытываете?

— Нет, абсолютно никакого волнения и переживаний по этому поводу не ощущаю. Я уже принимал участие в крупных турнирах и поэтому чувствую себя вполне уверенно.





— Можете назвать своих главных соперников на предстоящем чемпионате Мира?

— Главным моим соперником в Гамбурге будет кубинский боксер Арлен Лопес.





— Ставите перед собой определенную задачу на этот мировой чемпионат?

— Очень хочу выиграть данный турнир и приложу все усилия для этого. Конечно, если попаду в призеры, это будет тоже хорошим результатом, — но звание чемпиона Мира, безусловно, все же лучше.





— Сейчас в сборной Казахстана много молодых боксеров. Как считаете, сколько золотых наград в состоянии завоевать в Гамбурге наши ребята?

— Казахстанские боксеры, считаю, могут вполне успешно выступить в Германии, — по крайней мере, завоевание трех высших наград, думаю, вполне реально.





— Абильхан, 16 сентября состоится долгожданный поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом. На Ваш взгляд, кто же все-таки станет победителем этого боя?

— Лично я думаю, что победу в этом поединке одержит Геннадий Головкин, — он выглядит убедительнее, чем его мексиканский соперник.





— В октябре еще один казахстанский боксер профессионал Жанат Жакиянов проведет свой бой против североирландца Райана Барнетта. Здесь можете предсказать исход?

— Здесь предсказать победителя я все же затрудняюсь, но буду надеяться, что выиграет казахстанский боксер



