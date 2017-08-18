Арман Оспанов получит около 80 тысяч долларов за участие в главном бою турнира в Алматы

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов получит около 80 тысяч долларов США за участие в турнире популярного российского промоушена Absolute Championsip Berkut в Алматы. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к организаторам соревнования.





Гонорар соперника Оспанова будет зависеть от уровня бойца и профессионального рекорда. Спортсмен получит от 30 000 до 50 000 долларов США. Весь призовой фонд турнира оплачивается организацией АСВ. Стоит отметить, что соперник Оспанова станет известен в ближайшее время.





По информации источника, за свой предыдущий бой на турнире АСВ в Санкт-Петербурге Оспанов получил более 30 тысяч долларов США. Добавим, что в этой схватке он красивым ударом нокаутировал японца Тайчи Накажиму и получил бонус за самый красивый нокаут в размере 10 тысяч долларов США.





Напомним, турнир АСВ-69 пройдет 9 сентября на "Алматы Арене". Начало вечера единоборств в 18:00 по местному времени. Стоимость билетов от двух до 10 тысяч тенге.



