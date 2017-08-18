Казахстанец отдал победу своему земляку в финале ЧА по джиу-джитсу

Необычный случай произошел на прошедшем чемпионате Азии по джиу-джитсу во Вьетнаме. Казахстанцы, выйдя в финал соревнования, не стали драться: "победителем" стал старший спортсмен, пишет Sputnik





Произошло все с 22-летним жителем Астаны Баккуаром Хамзе, противников которого в финале чемпионата оказался земляк Нурсултан Дуйсенкулов из Акмолинской области, с которым они, как оказалось, не только тренируются у одного наставника, но и являются хорошими друзьями. Сам Баккуар участвовал на прошедшем турнире сразу по двум разделам: файтинг и комбат.





В первом направлении, как признался сам спортсмен, он не дотянул. В полноконтактном разделе, как ни странно, молодому человеку, наоборот, удалось показать отличный результат, завершив финальный выход совсем без борьбы.





"В финале, к сожалению, вышел со своим земляком и другом Нурсултаном Дюсенкуловым. Он отдал победу мне. У нас один тренер, но так как он немного младше меня, то отдал победу без борьбы. Если произойдет похожее на следующих соревнованиях, то там уже посмотрим ситуацию. Всякое может быть", — рассказал Хамзе на пресс-конференции в Астане.





Не совсем удачным оказались прошедшие состязания для чемпиона джиу-джитсу 2016 года Дархана Нортаева. В этот раз сетка турнира "подарила" ему не совсем простых соперников. Сильно измотал его первый оппонент из Ирана, у которого астанчанин смог вырвать победу буквально за пять секунд до завершения встречи.





"Выиграл схватку у филиппинца, взяв у него реванш… Мы немного не поняли, я вышел повторно с этим же человеком за бронзу. Мне тренер сказал: "Назад пути нет, без медали возвращаться нельзя, покажи, кто такие казахи". Эти слова меня очень "завели", настроился хорошо, как на последний бой, и победил", — рассказал Нортаев.





По словам главного тренера РК по джиу-джитсу, вице-президента Ассоциации джиу-джитсу Ильи Мирзо, подготовка к прошедшему старту началась буквально две недели назад. Всей командой в количестве 30 человек они готовились на соревнования, в итоге показав результат, который ранее не достигали.





"Сегодня Ассоциация джиу-джитсу включает в себя 16 областей. Мы растем: уже в Астане порядка 15 спортзалов, более тысячи спортсменов, то есть, джиу становится трендом, модой, становится узнаваемым видом спорта. Это радует, потому что здесь можно найти свой раздел и стать мастером в нем", — сказал Мирзо.





Чемпионат Азии по джиу-джитсу проходил с 11 по 14 августа в столице Вьетнама — Ханое. Национальная сборная Казахстана боролась за призовые награды в четырех разделах: файтинг систем (легкий контакт), комбат систем (полный контакт), дуо-систем (показательные выступления в паре) и не-ваза систем (борьба). Только по итогам первого дня казахстанцы завоевали 13 медалей различного достоинства. В целом в копилке команды четыре золотые медали, семь серебряных и 16 бронзовых наград.



