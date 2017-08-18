Минздрав проводит опрос для совершенствования скрининговых исследований
18 августа 2017, 15:23
Предложения и оценка эффективности скрининговых программ позволить изучить барьеры, влияющие на эффективность проведения скрининга.
Министерством здравоохранения для развития национальной скрининговой программы и усиления охраны общественного здоровья проводится опрос населения, медицинской общественности, медицинских вузов, ассоциаций, научных центров, неправительственных организаций для сбора предложений по совершенствованию скрининговых исследований неинфекционных заболеваний, сообщает Zakon.kz.
«Предложения и оценка эффективности скрининговых программ позволить изучить барьеры, влияющие на эффективность проведения скрининга по раннему выявлению заболеваний и выработать пути совершенствования мероприятий по проведению скрининга», - считают в ведомстве.
Опрос проводится по ссылке: на русском языке и по ссылке: на государственном языке.
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