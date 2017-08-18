Полицейские задержали мошенницу скрывавшуюся в России

К материалам уголовного производства приобщено пока семь заявлений от жителей Капшагая, общий ущерб которых составляет более 4 миллионов тенге.

Полицейские в аэропорту Алматы задержали жительницу Капшагая разыскиваемую по подозрению в крупном мошенничестве , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.

50-летняя женщина длительное время скрывалась от казахстанских полицейских на территории России.





«Подозреваемая уже доставлена в Капшагайский ГОВД, сотрудники которого осуществляют уголовное расследование по фактам мошенничеств с ее участием в сфере недвижимости», - сообщили полицейские.





В полиции отмечают, что все факты мошенничеств датируются 2014-2015 годами, но в официальный розыск подозреваемую объявили в 2017 году лишь после обращений группы потерпевших.





К материалам уголовного производства приобщено пока семь заявлений от жителей Капшагая, общий ущерб которых составляет более 4 миллионов тенге.

Хотя в полиции предполагают, что количество пострадавших от мошеннических действий подозреваемой, возможно, возрастет.





«Согласно показаниям потерпевших, женщина брала денежный задаток за собственную квартиру, выставленную якобы на продажу. Хотя квартира подозреваемой, как выяснилось, уже длительное время находится в кредитном залоге в одном из банков. У других, она брала денежное вознаграждение за мнимую помощь в получении квартир и земельных участков посредством якобы связей в госструктурах» - сообщили в областной полиции.





Судом города Капшагай в отношении задержанной санкционирован «Арест».