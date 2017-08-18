Мужчина-инвалид обокрал таксиста в Акмолинской области
18 августа 2017, 15:43
Мужчина довез вора бесплатно до нужного места.
В Акмолинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средства у таксиста, сообщает Zakon.kz.
"15 августа в дежурную часть Бурабайского РОВД поступило заявление от 62- летнего водителя такси, о том что его обокрал неизвестный мужчина во время поездки", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции, выяснили что заявитель остановился, когда неизвестный мужчина-инвалид голосовал на одной из улиц города. Сердобольный мужчина пожалев его, решил довезти его бесплатно до нужного места.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области, во время поездки потерпевший остановился возле одной из АЗС, при пассажире достал денежные средства из бардачка автомобиля и вышел. Этим моментом и воспользовался злоумышленник: он украл увиденные деньги и сотовый телефон мужчины. 62- летний мужчина довез своего пассажира до места, даже не подозревая о том что его обокрали. Только по приезду домой, он обнаружил пропажу и незамедлительно обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 205 000 тенге.
В ходе оперативно – розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 38- летнего жителя г. Щучинск, который дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч.1 УК РК. Ведется следствие.
Фото: ktk.kz
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