Директор центра занятости Балхаша фиктивно трудоустроила 47 человек
18 августа 2017, 15:45
И совместно с сообщниками завладела почти 12 миллионами тенге.
Директор центра занятости Балхаша Айнекова, вместе с подчиненными и несколькими предпринимателями, провернула крупную аферу. Айнекова вместе со специалистами Зухурнаевым, Багдагуловой и Калиевой, используя государственную программу «Дорожная карта занятости 2020» фиктивно устроила 47 человек на социальные рабочие места. В этом чиновникам помогли 6 предпринимателей, передает "Новый вестник".
Преступная схема исправно работала пять лет. Пока антикоррупционная служба не раскрыла аферу. За эти пять лет группа чиновников и предпринимателей похитила у государства почти 12 миллионов тенге.
Еще в ходе расследования предприниматели вернули 9 миллионов тенге государству, оставшуюся сумму вернули Айнекова и ее подчиненные.
В итоге суд приговорил директора центра занятости Айнекову, с учетом амнистии, к ограничению свободы сроком на пять лет и 3 месяца с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Ее подчиненный Зухурнаев получил такое же наказание. Байдагулова получила 4 года и 6 месяцев условно без конфискации имущества. Дело же в отношении Калиевой и вовсе было прекращено за примирением сторон. Так как она полностью возместила материальный вред, и на момент рассмотрения дела ей исполнилось 58 лет.
О ходе этого расследования рассказали сегодня на брифинге в Областной прокуратуре.
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