С 2020 года Казахстан переходит на новые строительные нормы

С 2020 года Казахстан полностью перейдет на новые строительные нормы, основанные на европейских стандартах строительства. Об этом стало известно 17 августа 2017 года на I Международном форуме экспертных организаций в строительстве «Экспертиза сегодня». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили организаторы встречи.

Реформирование строительной отрасли проводится в рамках Плана нации «100 конкретных шагов». Существенно сокращается и срок проведения экспертизы строительных проектов — с 285 до 20 дней, упрощается процедура оформления документов — внедряется принцип одного окна.

Также планируется внедрение BIM-технологий — информационного моделирования зданий, которое заключается в создании трехмерных моделей сооружений, и сопровождение строительства: от проектирования до сдачи в эксплуатацию.

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов, экспертиза строительных проектов передается в частные компании: передано более 60% и ежегодно передается по 10%. В результате к концу 2019 года в РГП «Госэкспертиза» останутся только уникальные и технически сложные объекты республиканского значения, такие как ТЭЦ, атомные электростанции, нефтезаводы и пр.

На Форуме были обсуждены ряд актуальных вопросов в области экспертизы проектов строительства, возможностей развития бизнес-партнерств и международного сотрудничества. Встреча была организована для решения трех задач:

— обмен опытом и укрепление сотрудничества организаций, осуществляющих строительную экспертизу;

— изучение и применение международного опыта организации экспертной деятельности в сфере строительства;

— презентация современных возможностей в области экспертизы проектов строительства.