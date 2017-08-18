В 467 километрах от Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение
18 августа 2017, 15:53
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 августа 2017г. в 15 час 19 мин 23 сек Алматинского времени (18 августа 2017г. в 09 час 19 мин 23 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 467 км на восток от г. Алматы на территории Китая.
"Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 44.43° с.ш. 82.46° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении.
Фото: knews.kg
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