Змеи атакуют дома шымкентцев
18 августа 2017, 15:55
С начала года спасатели выезжали на отлов змей 45 раз.
За минувшие сутки на пульт «112» поступило две просьбы об оказании помощи в поимке змей, которые заползли в жилища, передает TVK.
«По сотовому телефону поступило сообщение о том, что по адресу Турланская экспедиция, Новостройка, б/н в доме обнаружена змея. В 17.56 аварийно-спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек выехало по данному адресу. В 18.55 прибыв на место происшествия, аварийно-спасательное подразделение с помощью удавки отловили змею длиной 1 м. Операция по отлову змеи длилась 10 минут»,- сообщили в ДЧС ЮКО.
В этот же день поздно вечером спасателям вновь пришлось искать и ловить змею. За помощью обратились жители дома из Каратаусского района Шымкента.
«В 22.10 аварийно-спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек выехало по данному адресу. В 22.35 прибыв на место происшествия, аварийно-спасательное подразделение с помощью удавки отловили змею длиной 70 см. Операция по отлову змеи длилась 15 минут».
С начала года спасатели 45 раз выезжали для отлова змей. 32 выезда были ложными.
Спасатели оперативно-спасательного отряда убедительно просят жителей области вызывать только в тех случаях, когда существует непосредственная угроза жизни людей.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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