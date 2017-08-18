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Аким ВКО презентовал региональную программу «Рухани жаңғыру» в Астане

18 августа 2017, 15:56

Глава региона обратил внимание на то, что к работе привлечены ученые трех ведущих университетов области.

На третьем заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов рассказал о приоритетных направлениях на ближайшие пять лет, передает пресс-служба акима ВКО.

Как отметил аким ВКО, областная программа включает в себя четыре подпрограммы «Рухани Қазына», «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Ақпарат толқыны», в каждую из которых включены региональные проекты. В текущем году предусмотрено 7 млрд. тенге, в том числе на программы развития трехъязычного образования, научно-исследовательских работ в сфере археологии, увеличения притока внутренних туристов.



– В течение пяти лет на программу «Рухани жанғыру» будут выделены достаточно серьезные средства, но все это окупаемо, поскольку решаются ключевые задачи, – сказал Даниал Ахметов.

Глава региона обратил внимание на то, что к работе привлечены ученые трех ведущих университетов области. Но, тем не менее, проекты касаются не только научного сектора. Прежде всего, это исследовательская работа, в том числе и для школьников. Поэтому данная работа очень важна.



– «Рухани жаңғыру» основана на очень серьезной философской работе Главы государства, – сказал Даниал Ахметов. – Это глубокий анализ прошлого, осмысление сегодняшнего дня и взгляд в будущее.
Фото: Пресс-служба акима ВКО

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