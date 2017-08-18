В Узбекистане приготовили рекордные 6 тонн плова

Плов приготовили в казане объемом почти в 8 тысяч литров.

17 августа в городе Алмалык Ташкентской области по инициативе был приготовлен самый большой плов в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более шести тонн, сообщает сообщает UZ24.uz





Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг, глубина — 1 метр. Учаг, на котором разместили казан, весил почти 3 тонны.





Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 кг, баранины — 825,5 кг, жира баранины (курдюк) — 195 кг и, самое главное, 1650 кг риса. В громадный казан положили 2400 кг моркови, 185 кг лука,350 литров растительного масла, 480 кг соли. Все это заправили 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха, 3 кг черного перца.









Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить этот плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров.





Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22000 жителям Алмалыка.









В общей сложности над организацией, приготовлением и раздачей плова день и ночь работали 150 человек разных профессий.





Отмечается, что это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннесса состоится 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры «Узбегим».







