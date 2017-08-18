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В Алматы 523 автолюбителя оштрафованы за нарушение правил парковки автотранспорта

18 августа 2017, 16:22

Автотранспортные средства, владельцы которых при выявлении факта нарушения не будут находиться рядом со своим авто, транспортируются на специализированную штрафную стоянку с помощью эвакуаторов.

В Алматы усилен контроль за парковкой автотранспорта в неустановленных местах. Целенаправленные рейдовые мероприятия, ежедневно проводимые сотрудниками дорожно-патрульной полиции, способствуют стабилизации дорожной обстановки в городе, снижению аварийности, а также улучшению дисциплины среди водительского состава, сообщает Zakon.kz.

"Уточню, что экипажи дорожно-патрульной полиции ориентированы также на выявление фактов стихийных парковок в местах, не предназначенных для этого, в зоне действия соответствующих дорожных знаков. Таким образом, за три дня более 500 автолюбителей, припарковавшие свои машины с нарушением действующего законодательства, привлечены к административной ответственности, согласно нормам ст. 597 КРКобАП, предусматривающий штраф от 10 до 50 МРП", - резюмировал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Кроме того, в полиции сообщили, что автотранспортные средства, владельцы которых при выявлении факта нарушения не будут находиться рядом со своим авто, транспортируются на специализированную штрафную стоянку с помощью эвакуаторов.

Фото: Motor.kz



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