О новшествах в Законе «О государственных закупках» рассказали государственным органам и бизнесу.

В Алматы под председательством вице-министра финансов Р.Бекетаева прошел семинар по разъяснению норм законодательства о государственных закупках и обсуждению новых подходов закупок.

В работе семинара приняли участие сотрудники Министерства финансов, представители местных исполнительных органов (акиматы г.Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей), Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», общественных организаций, бизнес-сообществ.

Министерством финансов (ДЗГЗ, КГЗ, КВГА) разработан законопроект, предусматривающий централизацию государственных закупок и законодательное регулирование закупок субъектов квазигосударственного сектора.

Наряду с этим законопроект предусматривает ряд поправок, направленных на совершенствование законодательства о государственных закупках.

Кроме того, приказом министра финансов от 15 июня 2017 года №384 в Правила осуществления государственных закупок внесен ряд концептуальных изменений и дополнений, которые вступили в действие с 1 августа т.г.

В частности, изменения в Правила, в первую очередь, связаны с упрощением требований к участникам закупок в сфере строительства. Теперь подтверждать наличие материальных ресурсов, документами о приобретении или бухгалтерскими документами не требуется, достаточно будет приложить только техпаспорта на технику, подлежащей регистрации.

Аналогично упрощаются требования к трудовым ресурсам, где нужно подтверждать только аттестованных инженерно-технических работников.

Данные изменения в Правила в разы сократят случаи формального и необоснованного отклонения заявок и повысят конкуренцию.