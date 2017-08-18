«Радужные балконы» в Актобе вызвали горячие споры среди горожан
18 августа 2017, 16:26
В городском отделе архитектуры назвали творчество неудавшимся экспериментом.
Актюбинцы назвали творчество городских архитекторов безвкусицей. Некоторые горожане увидели в радуге – знак ЛГБТ-сообщества. Фото «радужных балконов» вызвало большие дискуссии в соцсетях, пишет Timeskz.kz.
По словам руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Таната Шегебаева, радуга была экспериментом.
- Если каждый цвет ассоциировать с какими-либо сообществами, то мы уйдем в серость, - считает Танат Шегебаев.
- Были нарекания, что неприятно смотреть на дом. Каждый думает в меру своей испорченности. С другой стороны, люди сразу восприняли негативно. Когда президент приехал в Нур Актобе, он возмущался, что все дома одинаковые. Мы пытаемся разнообразить стиль. Каждый цвет дает настроение. Это был маленький эксперимент. Мы уже поняли людскую реакцию. Радугу скоро уберем.
Елена Рышкина
Фото Лилии Беликовой
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