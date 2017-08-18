В ВКО школьников на 100% обеспечат учебниками в новом учебном году

В Восточно-Казахстанской области на 100 % обеспечат учащихся учебной литературой в новом учебном году. На эти цели были выделены средства в размере 1 762,8 млн. тенге.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО с участием руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области Нургельды Абжапарова.

- Количество закупленной учебной литературы составит 791 361 экземпляров. В том числе на учебники обновленного содержания для учащихся 2, 5, 7 классов - 1 667,3 млн. тенге (736 112 экземпляров), - сообщил г-н Абжапаров.

Как известно, в 2017-2018 учебном году 2, 5, 7 классы переходят на обучение по обновленному содержанию образования.

«Вместе с тем, в текущем году по обновленной программе прошли курсы повышения квалификации 5 тысяч 373 учителя, до конца года дополнительно планируется обучение еще 4 тысяч педагогов 2, 5, 7 классов на базе филиала АО НЦПК «Өрлеу» по Восточно-Казахстанской области и на базе Центра педагогического мастерства г. Усть-Каменогорска. На этом работы по повышению качеству образования не завершены. В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, в целях ликвидации трехсменного обучения ведется строительство 4-х школ, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в 2017 году (в г. Семей - 2, в г. Аягоз - 1), тем самым в текущем году количество школ с трехсменным обучением будет сокращено», - добавил он.

В планах управления, в сентябре текущего года открыть еще 3 новые школы: 1 в г.Семей, 1 в Урджарском районе и 1 в Шемонаихинском районе.