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Мешки для мусора за 450 долларов появились в продаже

18 августа 2017, 16:33

Он изготовлен из натуральной овечьей кожи и представлен в нескольких вариантах.

Австрийский художник и дизайнер Хельмут Ланг разработал фирменный мешок для мусора.

Он изготовлен из натуральной овечьей кожи и представлен в нескольких вариантах: с эффектом потертостей и «под металл». За дизайнерский мешок с ручкой придется выложить 450 долларов.

Хельмут Ланг регулярно выпускает коллекции одежды прет-а-порте с 1984 года. Он основал собственный бренд Helmut Lang, который сейчас принадлежит компании Uniqlo.

Дизайнеры и модные дома не ограничиваются только производством одежды. Например, летом 2017 года французская марка Balenciaga выпустила сумку для шопинга из натуральной кожи белого цвета. Сумка закрывается на молнию, а внутри есть небольшой карман. Внешне она напоминает обычный подарочный пакет. Цена модели — 1,1 тысяч долларов.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Helmut Lang.

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