В Шымкенте «труп» проснулся и ушел
18 августа 2017, 16:36
Оказалось, что мужчина был очень пьян и спал крепким сном.
Нелепый случай произошел в микрорайоне Самал-3. Двое прохожих зашли в полуразваленный дом, чтобы справить нужду, как неожиданно наткнулись на лежащего без движения мужчину, сообщает TVK.
О найденном теле они решили сообщить сотрудникам полиции.
После приезда которых и началось самое интересное. Мужчина, которого приняли за труп, неожиданно проснулся, напугав собравшихся и отправился восвояси.
Оказалось, что уснувший мертвым сном был пьян. Мужчина живет неподалеку, а в заброшенном доме решил вздремнуть, поссорившись с женой.
«Я поругался с супругой и пришел сюда на пару часов, чтобы немного прийти в себя. Дом мой неподалеку, а эти ребята говорят, что кого то убили» - рассказал мужчина.
Фото с сайта tvk-uko.kz
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