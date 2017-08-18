В Шымкенте «труп» проснулся и ушел

Оказалось, что мужчина был очень пьян и спал крепким сном.

Нелепый случай произошел в микрорайоне Самал-3. Двое прохожих зашли в полуразваленный дом, чтобы справить нужду, как неожиданно наткнулись на лежащего без движения мужчину , сообщает , сообщает TVK





О найденном теле они решили сообщить сотрудникам полиции.





После приезда которых и началось самое интересное. Мужчина, которого приняли за труп, неожиданно проснулся, напугав собравшихся и отправился восвояси.





Оказалось, что уснувший мертвым сном был пьян. Мужчина живет неподалеку, а в заброшенном доме решил вздремнуть, поссорившись с женой.





«Я поругался с супругой и пришел сюда на пару часов, чтобы немного прийти в себя. Дом мой неподалеку, а эти ребята говорят, что кого то убили» - рассказал мужчина.



