В Темиртау у входа во Дворец бракосочетаний обнаружен изуродованный труп
18 августа 2017, 16:49
Преступление произошло ночью 6 августа. Мужчину забили до смерти кирпичом.
Старый детский парк Темиртау преобразился не по-детски. Было тут и казино, которое работало до 2008 года, а теперь здесь кафе и суши-бары. Кинотеатр «Восток» превращен в роскошный Дворец бракосочетаний. Что касается безопасности, то на большой территории с двумя десятками аттракционов нет профессиональной охраны. Здесь по ночам хозяйничают, кто попало. Поэтому мало кого удивила новость о жестоком убийстве в парке, пишет kriminalka.kz.
— Грабители забили мужика кирпичом. Жертве было лет тридцать. Преступление произошло ночью в субботу, 6 августа, — рассказывает один из работников парка.
— Погибший отдыхал в местном летнем кафе, которое работает допоздна. Насколько мне известно, поддатый мужчина вышел из кафе в два ночи. К нему пристали какие-то парни, начали требовать деньги, тот сопротивлялся. Тогда его ограбили, а чтобы не пикал, долго били кирпичом по голове. Его забили недалеко от кафе, он еще был жив и куда-то полз.
Есть и другая версия трагедии.
— Насколько мне известно, причиной для убийства стала ссора в самом кафе, — говорит одна работниц парка. — Преступники специально поджидали мужчину снаружи и напали на него, когда он уже шел домой.
Темиртауские полицейские не опровергают и не подтверждают слова работников и продавцов парка. Согласно официальной информации, 6 августа в 7:00 было возбуждено уголовное дело по статье 99 «Убийство» с пометкой «особо тяжкое». Также заведено уголовное по статье 191 УК РК «Грабеж».
Павел Поповкин
Фото с сайта kriminalka.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873802-ba2855c3a447f80c78b59a1d454648ea
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...