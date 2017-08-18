В Темиртау у входа во Дворец бракосочетаний обнаружен изуродованный труп

Старый детский парк Темиртау преобразился не по-детски. Было тут и казино, которое работало до 2008 года, а теперь здесь кафе и суши-бары. Кинотеатр «Восток» превращен в роскошный Дворец бракосочетаний. Что касается безопасности, то на большой территории с двумя десятками аттракционов нет профессиональной охраны. Здесь по ночам хозяйничают, кто попало. Поэтому мало кого удивила новость о жестоком убийстве в парке, пишет пишет kriminalka.kz





— Грабители забили мужика кирпичом. Жертве было лет тридцать. Преступление произошло ночью в субботу, 6 августа, — рассказывает один из работников парка.





— Погибший отдыхал в местном летнем кафе, которое работает допоздна. Насколько мне известно, поддатый мужчина вышел из кафе в два ночи. К нему пристали какие-то парни, начали требовать деньги, тот сопротивлялся. Тогда его ограбили, а чтобы не пикал, долго били кирпичом по голове. Его забили недалеко от кафе, он еще был жив и куда-то полз.





Есть и другая версия трагедии.





— Насколько мне известно, причиной для убийства стала ссора в самом кафе, — говорит одна работниц парка. — Преступники специально поджидали мужчину снаружи и напали на него, когда он уже шел домой.





Темиртауские полицейские не опровергают и не подтверждают слова работников и продавцов парка. Согласно официальной информации, 6 августа в 7:00 было возбуждено уголовное дело по статье 99 «Убийство» с пометкой «особо тяжкое». Также заведено уголовное по статье 191 УК РК «Грабеж».

Павел Поповкин