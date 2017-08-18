Все звезды в гости к нам! Эксклюзивно для Zakon.kz. Бэкстейджи со съемочной площадки шоу «Добрый вечер, Казахстан!»
18 августа 2017, 20:00
Премьеру нового сезона смотрите 19 августа в 19:45 на Первом канале Евразия.
Всего один день остался до премьеры одного из самых любимых и популярных проектов на отечественном телевидении – музыкального шоу «Добрый вечер, Казахстан!» Это всегда настоящий праздник и большой подарок зрителям от Первого канала Евразия. Здесь можно увидеть самых любимых казахстанских и российских исполнителей и звездных ведущих, звучат самые лучшие песни и веселые шутки. За это программу так любят зрители по всей стране.
А чтобы праздник удался, на съемочной площадке ежедневно работает интернациональная команда самых сильных профессионалов – всего около 400 человек.
Режиссер тщательно следит за тем, чтобы картинка получилась безупречной
На сцене и в зрительном зале все готово к съемке
Декорации в новом сезоне шоу «Добрый вечер, Казахстан!» поразят невероятными красками. Здесь использованы самые современные и технологичные решения. Такого высокого уровня исполнения на отечественном телевидении еще не было.
Несмотря на общую сосредоточенность, в зале уже царит настроение праздника. И это очень заразительно!
А в это время в гримерных…
Подглядываем в гримерную Розы Рымбаевой. Примадонна казахстанской эстрады будет блистать на сцене в великолепных нарядах.
В ближайшее время читайте на Zakon.kz подробный репортаж о процессе подготовки и закулисной жизни шоу «Добрый вечер, Казахстан!».
А премьеру нового сезона смотрите уже в эту субботу, 19 августа в 19:45 на Первом канале Евразия.
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