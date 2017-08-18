Правительство поддержало предложение «Ак жола» по отмене миграционных карт при наличии визы

Правительство поддержало предложение «Ак жола» по отмене миграционных карт при наличии соответствующих виз в паспорте - получен ответ на депутатский запрос фракции, озвученный 21 июня Кенесом Абсатировым, сообщает Zakon.kz.

«С учетом международного опыта развитых стран поддерживается предложение об отмене заполнения миграционной карточки иммигрантами, при наличии визы для въезда в Республику Казахстан», - говорится в письме за подписью премьер-министра Б.Сагинтаева.

Кроме того, в ответе сообщается, что заинтересованными госорганами будут инициированы соответствующие поправки в действующее законодательство.

Напомним, что депутаты ДПК предложили сократить бюрократию при въезде иностранных инвесторов и специалистов. «Акжоловцы» отметили, что существующие Правила въезда-выезда и пребывания иностранных инвесторов и специалистов нередко создают проблемы при реализации инвестиционных проектов и запуске новых предприятий.

Так, участие инвесторов необходимо при заключении и мониторинге инвестконтрактов, участие инженеров из стран-производителей оборудования - при проведении монтажных и пуско-наладочных работ и т.д. В запросе были приведены красноречивые примеры привлечения к ответственности иностранцев за якобы нарушения миграционных правил даже при наличии действующих виз, длительных процессов оформления документов и даже арестов, после которых иностранные специалисты уже не хотят возвращаться в Казахстан.

В «Ак жоле» считают непонятным, зачем при наличии визы в паспорте, требовать от прибывающих долгого и бюрократизированного оформления миграционной карточки, если все необходимые данные указываются при оформлении самой визы в консульской службе.

«Казахстан - одна из немногих стран постсоветского пространства, где сохраняется этот атавизм прошлого - заполнение миграционной карточки при наличии визы», - подчеркивалось в запросе.

На днях был получен положительный ответ Правительства на данный депутатский запрос.