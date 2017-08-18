В Алматы руководитель обанкротившейся турфирмы избежал колонии

Два с половиной года лишения свободы получил руководитель обанкротившейся турфирмы в Алматы, но тут же был амнистирован. Приговор был оглашен в Алмалинском районном суде

Крах компании Tengri Travel System нанес общий ущерб казахстанским туристам и юридическим лицам почти в 734 миллиона тенге. Подсудимый Роман Хан вину свою во время судебного следствия так и не признал. Сегодня приговор Хану огласил судья Кайрат Иманкулов.

"Хана Романа Мироновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 195 часть 4 пункт 2 УК РК и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества… на основании статьи 2 закона Республики Казахстан "Об амнистии", в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года, заменить Хану Роману Мироновичу назначенное наказание в виде лишения свободы… ограничением свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенную деятельность сроком на 3 года", — прочитал приговор судья Иманкулов.





Приговор, даже без амнистии, оказался гораздо мягче, чем запрашивал прокурор. Ранее гособвинение запросило для Хана восемь лет лишения свободы.





Также суд обязал Романа Хана возместить ущерб многочисленным турфирмам, пострадавшим от банкротства Tengri Travel System на сумму, превышающую 90 миллионов тенге – только перечисление длинного списка заняло пять минут.







