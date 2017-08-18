В Алматы руководитель обанкротившейся турфирмы избежал колонии
18 августа 2017, 17:01
Его обязали выплатить более 90 миллионов тенге пострадавшим туристическим компаниям.
Два с половиной года лишения свободы получил руководитель обанкротившейся турфирмы в Алматы, но тут же был амнистирован. Приговор был оглашен в Алмалинском районном суде, сообщает Sputnik Казахстан.
Крах компании Tengri Travel System нанес общий ущерб казахстанским туристам и юридическим лицам почти в 734 миллиона тенге. Подсудимый Роман Хан вину свою во время судебного следствия так и не признал. Сегодня приговор Хану огласил судья Кайрат Иманкулов.
"Хана Романа Мироновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 195 часть 4 пункт 2 УК РК и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества… на основании статьи 2 закона Республики Казахстан "Об амнистии", в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года, заменить Хану Роману Мироновичу назначенное наказание в виде лишения свободы… ограничением свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенную деятельность сроком на 3 года", — прочитал приговор судья Иманкулов.
Приговор, даже без амнистии, оказался гораздо мягче, чем запрашивал прокурор. Ранее гособвинение запросило для Хана восемь лет лишения свободы.
Также суд обязал Романа Хана возместить ущерб многочисленным турфирмам, пострадавшим от банкротства Tengri Travel System на сумму, превышающую 90 миллионов тенге – только перечисление длинного списка заняло пять минут.
Судебный процесс по громкому делу начался весной текущего года. Роман Хан обвинялся в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 189, часть 4 пункт 2 (присвоение или растрата чужого вверенного имущества), и статьей 195, часть 4 пункт 2 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ему было предъявлено обвинение по 74 эпизодам. В итоге, сегодня суд отказался признавать вину подсудимого по 189 статье и нескольким другим эпизодам.
На предыдущем заседании подсудимый выступил с последним словом и объяснил крах компании некой "экономической ситуацией". Но, признавая обязательства по выплате убытков, Хан по-прежнему убежден в том, что остановка деятельности компании в 2015 году была правильным решением.
"В 2013-2014 годах череда банкротств авиакомпаний, крупных туроператоров… к сожалению, нашу компанию не обошли эти проблемы… К сожалению, экономическая ситуация привела к миллионным убыткам в тот период, я, выравнивая ситуацию, открыл большую кредитную линию под залог недвижимого имущества своего, родственников, знакомых. Но, к сожалению, к 2015 году это не смогло выровнять ситуацию. На тот момент я принял решение об остановке деятельности компании. Я убежден до сих пор, что я принял правильное решение. Если бы это было в середине или в конце сезона туристического, это привело бы к гораздо большим последствиям и пострадало в несколько раз больше людей. Я очень сильно сожалею, что это случилось. Я признаю все суммы, которые были оплачены нашими партнерами, также готов, если будет такая возможность, максимально быстро покрыть убытки потерпевших…" – сказал Хан в суде.
Напомним, летом 2015 года один из крупнейших туроператоров страны "Tengri Travel System" объявил о банкротстве. На следующий день после прибытия сотни казахстанских туристов покинули номера в отелях. Позже стало известно о том, что глава турфирмы Роман Хан покинул страну, однако спустя некоторое время вернулся и сдался полицейским.
Фото: Kursiv.kz
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