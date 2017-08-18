Франция усилит пограничный контроль после терактов в Испании

В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

Франция усиливает контроль на границах после теракта в Барселоне в Испании. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон, передает Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон, передает РИА Новости





"Барселона: один человек в бегах. Мы усиливаем контроль на границах вместе Национальной полицией и Гражданской гвардией Испании", — написал Коллон в Twitter.





Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство*".





В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.





Все новости по теме читайте здесь





Виктория Иванова.



