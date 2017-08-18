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Франция усилит пограничный контроль после терактов в Испании

18 августа 2017, 17:16

В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

Франция усиливает контроль на границах после теракта в Барселоне в Испании. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон, передает РИА Новости.

"Барселона: один человек в бегах. Мы усиливаем контроль на границах вместе Национальной полицией и Гражданской гвардией Испании", — написал Коллон в Twitter.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство*".

В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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Виктория Иванова.

Фото: AFP 2017 / Raymond Roig.

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