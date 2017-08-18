Полицейские рассказали, как доказать вину пешехода в ДТП

Ежегодно сотни людей становятся жертвами дорожных аварий, которые нередко происходят из-за беспечности водителей и пешеходов. За семь месяцев 2017 года на столичных дорогах произошло более трехсот аварий, повлекших смерть 36 человек.

В Казахстане почти в два раза увеличилось количество погибших в результате ДТП. Почему в трагедии не всегда виноват водитель, рассказал замначальника местной полицейской службы Астаны Арман Айтыбеков.





Ежегодно сотни людей становятся жертвами дорожных аварий, которые нередко происходят из-за беспечности водителей и пешеходов. За семь месяцев 2017 года на столичных дорогах произошло более трехсот аварий, повлекших смерть 36 человек.





"Была такая проблема раньше, когда случалось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, всегда обвиняли водителя. Применяли ему пункт 10.1 "Правил дорожного движения", который предусматривает, что при обнаружении препятствия для движения водитель должен принять меры вплоть до полной остановки. Сейчас эта практика меняется, так как во многих случаях виноваты сами пешеходы", — прокомментировал Sputnik Казахстан Арман Айтыбеков.

По словам подполковника полиции, жители и гости города нередко переходят дорогу в неположенных местах, а также игнорируют красный сигнал светофора, при этом провоцируя аварию. Рассчитывать на то, что вина водителя в таком случае будет автоматической, не стоит. Нарушение пешеходом правил безопасности движения по Кодексу об административных правонарушениях карается штрафом, исправительными работами или ограничением свободы.

Более того, водитель может потребовать с нерадивого пешехода возмещение морального ущерба. Ответы на вопросы "Что делать?" и "Кто виноват" помогают получить камеры, установленные в городе. Однако пока количество и качество столичных гаджетов оставляет желать лучшего.

"Сейчас в городе установлено 759 камер. До конца текущего года планируется установка более трех тысяч камер высокого разрешения на замену устаревшим", — отметил Арман Айтыбеков.

Подполковник заверил, что установленные аппараты отправят на покой радары, так как будут фиксировать нарушения скоростного режима.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: 1avtourist.ru



