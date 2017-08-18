В Алматы автомобиль "подрезал" автобус, есть пострадавшие
18 августа 2017, 17:53
Всего пострадали четыре пассажира автобуса.
В Алматы автомобиль преградил дорогу городскому автобусу, в результате пострадали несколько пассажиров автобуса, сообщает Sputnik Казахстан.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пересечении улиц Сейфуллина и Маметовой. Автобус №63 двигался в северном направлении по улице Сейфуллина, чуть ниже улицы Маметовой автомобиль Mitsubishi "подрезал" автобус.
Водитель, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил. Пострадали четыре пассажира автобуса, они были госпитализированы.
Полиция Алматы занимается поиском водителя легкового автомобиля.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873816-dee326f657c45f07e343090ae876bc2c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...