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В Алматы автомобиль "подрезал" автобус, есть пострадавшие

18 августа 2017, 17:53

Всего пострадали четыре пассажира автобуса.

В Алматы автомобиль преградил дорогу городскому автобусу, в результате пострадали несколько пассажиров автобуса, сообщает Sputnik Казахстан.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пересечении улиц Сейфуллина и Маметовой. Автобус №63 двигался в северном направлении по улице Сейфуллина, чуть ниже улицы Маметовой автомобиль Mitsubishi "подрезал" автобус.

Водитель, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил. Пострадали четыре пассажира автобуса, они были госпитализированы.



Полиция Алматы занимается поиском водителя легкового автомобиля.





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