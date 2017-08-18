Е.Осина могли положить в клинику для лечения от алкоголизма
18 августа 2017, 18:01
Соседи якобы видели, как артиста насильно садили в машину.
Бесследно пропавший певец Евгений Осин может оказаться в частной клинике на лечении от алкогольной зависимости, сообщает Росбалт.
Как стало известно «МК», в ходе расследования инцидента полицейские пообщались с соседями Осина, которые рассказали, что перед исчезновением видели его разговаривающим с приехавшими к нему двумя мужчинами. После беседы компания села в машину и уехала. При этом очевидцы не заметили, что артиста насильно посадили в машину.
К настоящему моменту установлен и номер машины. Выяснилось, что она принадлежит жителю Зеленограда, а последний раз ее видели на дороге в сторону Минского шоссе.
Сестра Осина, которая и обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении, вспомнила, что некоторое время назад друзья уже подобным образом вывозили Евгения на лечение в частную клинику.
Издание также отмечает, что из-за опасений активности «черных риелторов» будет наложен запрет на совершение сделок с квартирой Осина.
Фото: rosbalt.ru
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