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В Астане перекроют участок дороги по ул. Тәуелсіздік

18 августа 2017, 18:06

Астанчанам стоит заранее планировать свои маршруты.

В Астане в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. Тәуелсіздік на участке от ул. Ташенова до ул. Кажымукана с 21.00 часов 18 августа до 06.00 часов 19 августа и с 21.00 часов 19 августа по 06.00 часов 20 августа т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

В ДВД рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы.

Фото: www.top-news.kz


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