В Астане перекроют участок дороги по ул. Тәуелсіздік

В Астане в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. Тәуелсіздік на участке от ул. Ташенова до ул. Кажымукана с 21.00 часов 18 августа до 06.00 часов 19 августа и с 21.00 часов 19 августа по 06.00 часов 20 августа т.г. движение транспортных средств будет ограничено частичн

о, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.