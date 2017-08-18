В 2017 году в Алматинской области средним ремонтом охвачено более 130 км автодорог
18 августа 2017, 18:15
Во многим раионах ремонтные работы идут с опережением графиков.
В Алматинской области с опережением графика производства работ на 4 месяца в полном объеме завершены работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Шамалган – Узынагаш – Прудки – Талап – гр.Кыргызстана», сообщает пресс-служба «ҚазАвтоЖол».
Протяженность данного участка составила 23 км. Интенсивность движения на дороге составляет более 18 тысяч автомобилей в сутки. Проведение ремонта асфальтного покрытия позволяет увеличить несущую способность дорожного покрытия, предотвратить появление трещин, колейности, полос наката и волн.
Также с опережением на 4 месяца в полном объеме завершены работы по среднему ремонту участка автодороги республиканского значения «гр.Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз-Алматы – Хоргос (Алматы-Хоргос)» протяженностью 11 км. Интенсивность движения на дороге составляет более 7 500 автомобилей в сутки.
В текущем году также планируется завершение объектов среднего ремонта следующих участков автомобильных дорог республиканского значения:
- «Кеген – Нарынкол» (устройство ШПО), протяженность участка составляет 49 км, период реализации апрель-октябрь 2017 года;
- «Кокпек-Кеген – Тюп-Жаланаш – Саты-Курметты – с подъездом к озеру Кольсай» с применением технологии ресайклирования. Протяженность данного участка составляет 21 км, период реализации проекта апрель-октябрь 2017 года.
- «гр.Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос (Алматы – Хоргос)» км (устройство ШПО), протяженность участка составляет 28 км, период реализации апрель-октябрь 2017 года.
Фото: kazautozhol.kz
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