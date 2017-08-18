О возможных терактах предупредили жителей Кыргызстана

Жителей Кыргызстана предупредили о возможных террористических атаках и призвали к бдительности, сообщает сообщает Sputnik Кыргызстан





По данным государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, опасность исходит от террористической группировки "Джамаат таухидва Джихад", главой которого является Сирожиддин Мухтаров. Мужчина находится в розыске за организацию теракта в посольстве Китая в Бишкеке в 2016 году.





ГКНБ Кыргызстана также озвучил имена Бурханидина Жантораева и Ильяса Сабирова, которые представляют потенциальную угрозу для жителей страны.



