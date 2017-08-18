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EXPO 2017: анонс мероприятий на 19 и 20 августа

18 августа 2017, 18:28

Что посмотреть на международной выставке в выходные.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.

Так, 19 августа в 11:00 состоится празднование Национального дня Исламской Республики Афганистан. В мероприятии примут участие Глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла и Вице министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.

В рамках празднования Национального дня Афганистана запланирована обширная культурная программа, в ходе мероприятия состоятся выступление музыкальной группы ANIM. В завершении празднования состоится пеший парад к павильону Афганистана.

А 20 августа 17:00 в Зоне творческой энергии ЭКСПО-2017 состоится выступление певицы Mergen. Mergen- это сценическое имя Акмарал Зыкаевой. Профессиональный музыкант, певица и композитор Акмарал Зыкаева, создала революционный проект Qazaq Lounge, в котором переосмыслила казахские музыкальные стандарты в собственном прочтении.

Уникальность ее песен заключается в смешение стилей мульти-музыкант и звукорежиссёр сочетает в себе различные направления: фолк, электроника, трип-хоп и поп-рок, исполняемых на казахском языке.

Акмарал Зыкаева является выпускницей Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы, по классу скрипка.
Помимо этого, Акмарал владеет несколькими инструментами, среди которых есть и казахские народные.

Фото: ticketon.kz

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