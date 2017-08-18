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О судьбе передачи «Давай поженимся» на Первом канале рассказала ее ведущая Гузеева

18 августа 2017, 18:34

Ранее сообщили, что канал может закрыть программы — «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что съемки передачи «Давай поженимся», которая ранее выходила на Первом канале, продолжаются, пишет Газета.Ru.

По словам ее, передача будет выходить в новом сезоне. «Мне уже пишут и спрашивают, когда мы вернемся в эфир. Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть», — отметила Гузеева.

Ранее СМИ сообщили, что Первый канал может закрыть четыре программы — «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия». Позже в руководстве канала опровергли эту информацию.

Фото: www.madamam.ru

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