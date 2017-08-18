Задержан четвертый подозреваемый в каталонских терактах
18 августа 2017, 18:43
Имя этого человека не сообщается. Ранее сообщалось о троих задержанных подозреваемых.
В полиции Каталонии рассказали, что задержан четвертый подозреваемый в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом сообщает Lenta.ru со сссылкой на Twitter полиции.
Имя этого человека не сообщается. Ранее сообщалось о троих задержанных подозреваемых.
Основным подозреваемым в серии терактов в Испании силовики считают 17-летнего Муссу Укабира. Он, вероятно, был непосредственным исполнителем теракта. Ему удалось скрыться. Полиция задержала его старшего брата Дрисса, на имя которого был арендован один из фургонов, использованных для наезда на пешеходов. Силовики полагают, что Укабир-младший позаимствовал паспорт родственника.
Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.
В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверо нападавших были ликвидированы на месте, пятый скончался позже.
Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.
Фото: vesti.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873823-073c2ff3e39c1f584593b59612c600f6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...