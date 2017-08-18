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В Астане с 19 августа перекроют движение по улице Айғаным

18 августа 2017, 20:28

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты.

В рамках среднего ремонта автомобильных дорогв Астане планируется проведение ремонтных работ по ул. Айғаным на участке от Кургальжинского шоссе до ул. Ұлбике Ақына, сообщает официальный сайт города Астаны.



В связи с чем, с 19 по 27 августа на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.



Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Фото: Mail.KZ





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