В Астане с 19 августа перекроют движение по улице Айғаным
18 августа 2017, 20:28
Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты.
В рамках среднего ремонта автомобильных дорогв Астане планируется проведение ремонтных работ по ул. Айғаным на участке от Кургальжинского шоссе до ул. Ұлбике Ақына, сообщает официальный сайт города Астаны.
В связи с чем, с 19 по 27 августа на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.
Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Фото: Mail.KZ
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