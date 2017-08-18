В Астане за полтора месяца трудоустроено 2,5 тыс. безработных

За период с 1 июня по 15 августа Центром занятости населения акимата города Астаны трудоустроено порядка 2500 человек.

Астана продолжает занимать лидирующую позицию с самым низким уровнем безработицы. По состоянию на 1 августа в Астане создано более 10 тысяч новых рабочих мест, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса , сообщает официальный , сообщает официальный сайт столицы





«В период проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Центр занятости населения акимата города Астаны за содействием в трудоустройстве обратилось 4012 человек, из них охвачены мерами социальной защиты от безработицы 2409 человек. Отмечается, что среди работодателей возрос спрос на специальности в гостиничной среде, это – горничные, повара, менеджеры гостиничного бизнеса, гиды-переводчики. К примеру, через наш центр только в новый отель Hilton на территории выставки ЭКСПО-2017 трудоустроено около 100 человек», – сообщила руководитель пресс-службы Центра занятости населения акимата города Астаны Аяжан Айтжанова представителям компании «Астана Конвеншн Бюро».





Согласно официальным данным Департамента статистики по городу Астане, за II квартал 2017 года в столице уровень безработицы составил 4,5% (при годовом плане 4,7%).





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