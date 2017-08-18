В Китае впервые заморозили тело человека, чтобы оживить его в будущем

Это не сюжет научно-фантастического фильма, а реальность.

Китайские специалисты из компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group впервые заморозили человека в криокамере, чтобы когда-нибудь в далеком будущем вернуть его к жизни , пишет , пишет Моя планета

Чжан Вэньлянь скончалась в возрасте 49 лет от рака легких. В соответствии с пожеланиями Чжан и ее супруга Гуй Цзюйминя специалисты компании заморозили тело женщины. Когда-нибудь развитие медицинских технологий позволит вернуть Чжан к жизни.





Это не сюжет научно-фантастического фильма, а реальность. И сообщает об этом событии «Синьхуа».





Операция по криогенной заморозке тела продолжалась более двух дней с участием китайских и американских экспертов. Тело женщины с 10 мая хранится в контейнере с жидким азотом объемом в 2000 л при температуре –195 °C.



